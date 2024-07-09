名單落實！李思穎奧運雙線出擊　20年來第1人

單車港隊周二（9日）公布巴黎奧運參賽人選，23歲的「小女車神」李思穎一人兼兩項，將出戰場地單車女子全能賽及女子公路賽，成為首位在奧運會作雙線出擊的單車女將，而劉允祐則會競逐男子個人公路賽。

中國香港單車總會今天公布巴黎奧運的參賽選手名單，他們在通告中表示是按照早前公布的「巴黎2024奧運會-中國香港單車代表隊選拔評分機制」，選出入圍項目中總積分排名最高的運動員參賽，名單如下:

男子個人公路賽

劉允祐

女子個人公路賽

李思穎

女子場地單地全能賽

李思穎

兩位運動員均屬於奧運「新丁」，首次代表香港踏上五環舞台，目前正在法國積極備戰，力爭佳績。有「小女車神」之稱李思穎（Ceci）是單車隊後李慧詩時代的Icon人物，她於2022年杭州亞運會上勇奪2銀1銅，其中場地全能項目獲得銀牌，目前在女子全能世界排名第10；而Ceci在公路賽的往績都不俗，2021年全運會為港贏得首面女子路賽金牌，杭州亞運上協助楊倩玉奪冠。至於劉允祐近年最佳表現則是於杭州亞運會獲得男子個人公路計時賽銅牌。

港單車隊過去兩屆奧運都獲得了女子全能賽入場券，刁小娟在里約奧運獲得第12名，逄瑤上屆則未能完成賽事，Ceci期望可以突破港隊成績；而女子公路賽方面，則是繼2012倫敦奧運後，時隔12年再獲參賽資格，當年黃蘊瑤未能完成賽事。

過去曾在奧運會上兼項場地及公路賽的港將，僅得傳奇車手黃金寶於2004年雅典奧運時做過，阿寶當年參加男子個人公路賽及男子場地記分賽，而李思穎則成為港車隊在20年後的第1人。