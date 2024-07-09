外流港將　傷愈獻助攻　賓紀文：踢好球會再諗港隊

港將賓紀文（Clement）上周日（7日）在第16輪中甲賽事後備上陣，成功交出1次助攻，助蘇州東吳作客以5比0大炒延邊龍鼎。早前曾因傷缺陣多周的Clement，接受本報記者訪問，指自己已經傷愈，目前會集中在球會踢出好表現，之後才再爭取入選港隊。

賓紀文今季由黑龍江冰城轉投蘇州東吳，但因膝傷關係，曾缺陣超過1個月，至今各項賽事僅曾上陣6次。今場對延邊龍鼎Clement獲安排後備上陣，更在79分鐘憑一次右路傳中，造就隊友射入，帶領球隊大勝5比0，賽後這名28歲後衞受訪時指感覺不錯：「自己早幾個星期前已經好番，但球隊最近走勢好好，教練唔想陣容有太大變動，所以爭唔到正選位。好開心今場可以交出助攻，仲幫球隊以零失球姿態贏波，希望自己表現繼續進步。」

法國出生的Clement在上年7月已領取特區護照，並有份入選亞洲盃41人集訓初選名單，惟至今仍在等待其地標戰，剛傷愈復出的他表示現階段會先集中在球會身上：「香港隊暫時唔會諗太多，自己會集中喺球會先，始終要踢到好表現先有機會入選。自從主教練安達臣離開後，暫時足總都未有人揾過我，希望依個情況可以改變，代表香港上陣一直係我夢想。」

至於另一位效力中甲無錫吳鉤的港將余煒廉，則自加盟後首次擔正，兼踢足全場，在今輪帶領球隊以4比2反勝石家莊功夫。