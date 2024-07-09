皮利斯：法國將會找到贏波方法

今屆歐國盃其中一場準決賽將上演由法國對西班牙的重量級戲碼。兩支球隊踢出了相似的精彩防守，雙方門將都表現出色，這也是為什麼他們在8強時皆要戰至加時階段。

西班牙是目前狀態最好的球隊，8強在上半場對德國，我認為他們很出色，但過早的換人讓他們有點招架不住，讓德國有機可乘在最後時刻扳成平手。 當時西班牙已經疲憊不堪，相反對手在主場球迷打氣下勢頭強勁，「鬥牛兵團」卻展現了頑強的皇者風範，找到了加時的致勝入球。

不幸的是，他們將在今場對法國時將失去兩名重要球員，經驗豐富的丹尼爾卡華積和年輕天才柏迪，將分別因為累積黃牌及受傷而缺席今場比賽，對法國來說絕對是一個好消息。

另一邊廂，拉比奧特的回歸對法國來說是個好消息，但我認為領隊迪甘斯將沿用上仗對葡萄牙的正選11人陣容。

法國的表現並不出色，而且目前為止還沒有通過組織攻勢入球，但當你繼續獲勝時，這真的很重要嗎？這就像領隊迪甘斯所說的，只要抱著信念便會成功。這支法國隊在2016、2018和2022年的大賽在他的帶領下，贏得了每場準決賽的賽事，所以我們必須相信法國。

也許從統計數據來看，西班牙理應是今仗秤先獲勝的一方，但法國在近年已有多次踢關鍵比賽的經驗，所以他們知道如何贏得比賽，我認為法國將會找到贏得比賽的方法。