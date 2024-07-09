美國男籃夢幻隊危機初現　杜蘭特傷病纏身

距離巴黎奧運尚餘17日，進入開幕最後倒數階段，其中備受矚目的美國男籃夢幻隊近日頻傳出不利消息。

擁有全明星豪華陣容的「夢幻隊」12人大軍，包括最後抵達與球隊會合的達頓，已於周二（9日)齊集拉斯維加斯訓練營開操，據美媒報道指，主將兼三屆金牌得主杜蘭特，目前因小腿不適而無法加入集訓，或會缺席週三對陣加拿大隊的首場奧運賽前表演賽，令今屆力爭男籃金牌五連霸的「夢幻隊」有隱憂。

效力太陽的隊友布克談到杜蘭特的情況時明言，杜蘭特現時心情相當沮喪，不過杜蘭特已向球隊主帥保證，小腿酸痛問題對於他上陣出戰不構成問題。

「夢幻隊」備戰情況嚴峻，另一方面，在剛結束與選拔隊賽事中以74比73僅險勝對手一分，令人憂慮美國奪金夢能否再次成真。除此之外，「大帝」勒邦占士在昨日（8日）訓練營後接受了媒體採訪，強調所有隊友為成就金牌已作出許多犧牲，並表示「球隊只有一個共同的目標，那就是贏得勝利。」展示出「夢幻隊」本屆征戰奧運的戰意，勢要再帶領美國企上五環頒獎台。而美國隊在前往巴黎展開奧運比賽之前，將於7月15日起，分別與澳洲、南蘇丹、塞爾維亞、德國等隊進行五場熱身賽。