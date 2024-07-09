基拔圖施華：阿根廷會進入美洲盃決賽

今場阿根廷對加拿大的美洲盃準決賽，將會是揭幕戰的翻版。阿根廷在那場分組賽，以兩球的優勢取得勝利，這也許是每個人都期待的，但賽果並不能說明一切，加拿大在該役防守相當出色，也許更應該取得入球。

加拿大在今屆美洲盃中的表現令我感到驚訝，我從沒估計到他們作為獲邀參賽球隊，能從小組中出線，而且還殺入到準決賽。他們與阿根廷一樣在8強通過互射12碼才能晉級，但我認為在法定時間內，也是當之無愧理應獲勝的一方。

加拿大是一支靠團隊戰鬥的球隊，他們沒有像阿根廷那樣的出色個人天賦，領隊馬殊總是讓球隊為他努力工作並團結起來，這也是觀賞加拿大比賽的獨有魅力。儘管球隊進入了準決賽，但他們至今在美洲盃的90分鐘法定時間內只贏過1場，這相當有趣，也展示了一次性大賽足球的特別之處。

另一邊廂，阿根廷在對厄瓜多爾時陷入苦戰，但最終也是獲勝的一方。他們開局同樣表現出色，但隨著比賽發展，厄瓜多爾看起來更像是會入球的球隊。球王美斯尚未在美洲盃上開齋，他更在互射12碼大戰中宴客。今仗會是他救贖的時刻嗎？我們知道他是一位出色的球員，也許能在今仗比賽中起到關鍵性的作用。

阿根廷在這場比賽前的20場比賽只輸了1場，儘管加拿大會給他們帶來麻煩，但我相信阿根廷會找到進入決賽的方法。