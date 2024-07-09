歐國盃4強！西班牙法國「細」紀激戰

歐國盃4強上演最強對最強！火力最強嘅西班牙上場絕殺德國晉級，整體發揮極高水平甚具冠軍相，不過法國坐擁最強防線，今屆仍未曾被對手運動戰入波，銅牆鐵壁難以撼動。決賽當前，兩強定必步步為營，今場會先求穩陣，2.5球入球細值博。（Now 618及688周三凌晨3時直播）

西班牙今屆5場比賽，計埋加時全部贏波，拉明耶馬、尼高拉斯威廉斯等新星鋒芒畢露，5戰加埋入11球，同德國並列最多入波球隊。不過「鬥牛兵團」今仗有中場核心柏迪受傷缺陣，後衞拿洛文特同丹尼爾卡華積亦要停賽，勢必削弱球隊爭勝力量，領隊富安迪難免要踢得更穩陣。

另邊廂，法國今屆完全係靠防守食胡，以基利安麥巴比為首嘅鋒線全面失靈，5場比賽只入3球，當中2球為烏龍波以及1球12碼，進攻組織效率極低。不過「高盧雄雞」防守非常堅挺，5場比賽只曾失過1球12碼，尼高路簡迪、威廉沙列巴、祖利斯古迪同邁治蘭組成嘅防護網滴水不漏。

西班牙同法國喺8強戰，都採取比分組賽更穩陣踢法，今仗距離決賽只差1步，雙方必定踢得更加謹慎；翻查兩隊對上8次交手，有7場總入球為2球或以下，準決賽不容有任何犯錯，預料戰況會由防守主導，2.5球入球細穩開。

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