香港隊　鬥印尼決選　外流6條「Q」喺晒度

香港女子足球代表隊即將於今周內，出戰兩場對印尼的國際友誼賽，足總周二（9日）公布24人決選名單，兼落實比賽詳情。當中周日（14日）開放予球迷入場一仗，比賽時間定於晚上6時，地點則在香港足球會，惟門票售價及安排則有待足總宣布。

相比早前33人初選名單，除了已退隊的6名車路士足球學校（香港）球員，決選還剔走了「車女」門將李懿茵 、後衞曾偲雅、頌恩公民後衞郭藹嵐和前鋒李巧怡4名小將。獲補選的岩手斑馬中場湛靜雯，連同其隊友蘇鎧霖和吳卓蔚，加上韋婉婷、郭靖雯及朱寶恩6名外流港將均悉數入圍。

港隊周四（11日）將會先在香港足球會閉門鬥印尼，3日後雙方再次在同一場地交手。

24人決選名單如下：

門將：吳卓蔚 (岩手斑馬)、梁蔚雅 (傑志) 、黃琬琪(頌恩公民)；

後衞：劉雅澄、黃曦桐、冼仲意 (頌恩公民) 、朱素君、鍾貝琪(傑志) 、王素嫻(沙田) 、郭靖雯(浙江杭州女足)；

中場：湛靜雯、蘇鎧霖 (岩手斑馬) 、韋婉婷 (高雄先鋒) 、區芷綽、陳穎晴、石川伽琳、關詠瑜、魏嵐(頌恩公民) 、傅昭文、何玫薇(傑志)、馮雪雯 (和富社企)、陳詠詩 (沙田)；

前鋒：朱寶恩 (佛山皓博)、張煒琪(傑志)