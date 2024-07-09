香港跆拳道征奧第1人　盧蔚豐：好大嘅使命！

一眾今屆巴黎奧運香港代表周二（9日）到政府總部，出席授旗典禮，包括香港史上首位進軍奧運的跆拳道選手盧蔚豐，以及獲得男子100米短跑外卡資格的刁俊稀，其中「蔚豐」形容這個奧運資格給予自己極大使命。

盧蔚豐今年3月在奧運資格賽，於68公斤以下級獲得銅牌，但由於有排名較高的選手被取消資格，令「蔚豐」獲重新分配1個奧運資格，成為史上第1位出戰這項大賽的香港跆拳道運動員，他是日受訪時仍難掩興奮，期望能為香港所有跆拳道愛好者爭一口氣：「參加奧運是很多運動員畢生的夢想，今次成為香港第1位登上這個大舞台的跆拳道選手，令我猶如肩負香港所有跆拳道愛好者的夢想出戰，感受到極大使命感，希望屆時有好表現。」

談到備戰進度，「蔚豐」稱本月16日會到內地訓練，掌握面對身型龐大的對手時，要採用之策略：「部分奧運潛在對手的身高跟我相若，由於我到備地集訓時，會與一些更健壯的運動員對打，嘗試適應奧運賽事的強度。」

至於將以外卡身份，代表香港出戰男子100米短跑的刁俊稀，就希望藉今次奧運之旅，見識國際頂級跑手水平：「始終今屆是運動生涯首個奧運，我會藉此檢視自己與頂級跑手的差距有多大，奧運過後繼續作針對性訓練，嘗試拉近跟國際級選手的距離。」