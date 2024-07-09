美斯紮住上要慢慢煲 阿根廷半場和有揸拿

美洲盃4強大戰，阿根廷對加拿大。阿根廷今屆未能將超強火力盡情發揮，只能「慢慢煲」博小勝，「球王」美斯有傷對球隊影響更嚴重；加拿大係2026世盃主辦國之一，今場係建立信心嘅關鍵大戰，趁阿根廷進攻啞火定必加強防守，半場和值得再追。（HOY TV 76台周三早上8時直播）

阿根廷喺美洲盃實力超班，不過中前場發揮未如理想，前鋒線過分集中拿達路馬天尼斯一人身上，呢位國際米蘭射手至今累積4球，但係另一射手祖利安艾華利斯僅得1球進帳，美斯更加食白果，僅交出1個助攻，今場加拿大策略好簡單，只要嚴密看管拿達路馬天尼斯，就可將對方威脅減到最低。

美斯嘅傷勢同年初訪港時一樣，喺分組賽第2場對智利出現內收肌問題，正常要休息10至12日，對秘魯缺陣休息，但佢喺8強對厄瓜多爾正選上陣，勉強復出當然難有十足狀態，不但幫唔到隊波，仲喺互射12碼階段宴客，好在門將達米安馬天尼斯連番神救先冇事，今場美斯如果仲係踢成咁，贏波有一定困難。

加拿大雖然實力平平，但靠將士用命同堅韌防守，成功殺入4強，佢哋上半場往往憑球員充沛體力力逼對手，近7場6次開半場和，包括分組賽對阿根廷即使以0比2輸波，但半場一樣可以守住「窿窿」，相信今場勢必照辦煮碗，半場和高唱入雲。

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