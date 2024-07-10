耶馬世界波創歷史　西班牙反勝法國入決賽

西班牙率先殺入歐國盃決賽！周三(10日)凌晨歐國盃4強大戰，西班牙憑16歲神童拉明耶馬轟入世界波，以2比1反勝法國，自2012年後再次闖入決賽。耶馬今場以16歲362日之齡成為歐國盃史上最年輕入球球員，創造歷史！

今場戰況相當激烈，主攻嘅西班牙5分鐘有耶馬右路傳中，法比安彭拿入楔接應頭槌頂高，4分鐘後法國用番同一進攻模式一擊即中，基利安麥巴比左路傳中，由高路梅安尼門前頂入先開紀錄。麥巴比早段表現生猛，19分鐘左路突破後再扣入中間狂抽被閂出。

劣勢嘅西班牙要靠16歲嘅耶馬打醒，呢位右翼21分鐘禁區頂扣大位熨射貼柱而入，佢亦打破瑞士前鋒禾蘭芬嘅歐國盃最年輕入球紀錄(18歲141日)。西班牙25分鐘再入波，捷西斯拿華斯右路傳中被解圍不遠，丹尼爾奧莫推入禁區抽射省中祖利斯古迪入網，為西班牙反超前2比1。

下半場法國採取主動，西班牙就大踢反擊戰，麥巴比同奧士文尼迪比路兩邊窄位都有起腳機會，但對西班牙門將烏尼西蒙未構成威脅。法國尾段擺大個頭，麥巴比86分鐘個人突破狂抽射高，最終西班牙用強勁控球拖到完場，率先闖入決賽。