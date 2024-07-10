球王級神童橫空出世　耶馬破比利66年紀錄

耶馬今屆歐國盃有1入波同3助攻。

西班牙殺入歐國盃決賽，球王級神童拉明耶馬橫空出世！呢位16歲新星今屆賽事光芒四射，今屆1入波加3次助攻成為西班牙「救世主」，影響力令人聯想起17歲嘅「球王」比利率領巴西贏58年世界盃冠軍。耶馬今場亦打破比利保持66年嘅2項國際大賽紀錄，下場力爭成為史上最年輕冠軍。

耶馬今屆屢破紀錄，分組賽成為歐國盃最年輕上陣、最年輕助攻球員，今場對法國正選登場，即打破巴西球王比利喺1958年世盃創下、史上最年輕國際大賽準決賽上陣紀錄(17歲244日)；耶馬今仗入波(16歲362日)，再破埋比利喺58年世盃對威爾斯嘅最年輕國際大賽入球紀錄(17歲239日)。

西班牙領隊富安迪賽後被問到，耶馬係咪史上最具影響力嘅16歲球員，富安迪回應：「耶馬做緊嘅嘢，預示佢可能會係運動史上嘅偉人，但我哋要幫助佢腳踏實地，用最好方式去進步同成長。」

耶馬將會喺今個星期六(13日)迎嚟17歲生日，正正係歐國盃決賽之前，如果耶馬可以幫西班牙贏埋冠軍，就會成為歐國盃史上最年輕冠軍，經典程度足以媲美比利以17歲帶領巴西捧世界盃冠軍。耶馬表示：「夢想成真，我嚟德國係想贏晒所有比賽，然後同隊友一齊慶祝17歲生日！」