「世一」仙拿溫網出局　艾卡華斯將拼麥維迪夫

世界「一哥」意大利的仙拿周二（9日）在溫網與5號種子的麥維迪夫上演巔峰對決，兩位大滿貫得主比拼五盤後，仙拿稱臣，無緣躋身4強，「梅總」連續兩年闖入準決賽，將惡鬥衞冕的西班牙小天王艾卡華斯，爭逐決賽席位。

仙拿今屆的溫網之旅在8強結終，他在第三盤因身體不適需要醫療暫停，而這位今年澳網盟主接受了醫生的脈搏檢查後，一度需要離場治理，然而他最後都拼搏了五盤，以7比6(9比7)、4比6、6比7(4比7)、6比2、3比6落敗，他賽後坦言:「我感覺不太好，但沒有嘔吐，因為頭暈的感覺很厲害，所以花了一段時間，在場外我度過了最艱難的時候，我已盡了努力。」

至於麥維迪夫則結束了與仙拿交峰的五連敗，連續兩年躋身這項草地大滿貫的4強，這也是他生涯第10次晉級大滿貫準決賽。不過，若想再闖一關則要問過上屆盟主西班牙的艾卡華斯，他們將於準決賽相遇。

被列為3號種子的艾卡華斯周二面對美國球手保羅，在落後一盤的情況下以5比7、6比4、6比2、6比2，結束3小時11分鐘的爭逐，取得4強席位，爭取衞冕再踏進一步。上月已贏得法網的艾卡華斯對於將面對2021年美網盟主麥維迪夫將是一個挑戰：「麥維迪夫是一位很出色的球手，我們去年都是同在準決賽，希望我的結果都是跟去年一樣，而他剛剛淘汰了仙拿，我會再加努力應戰，最緊要是相信自己。」