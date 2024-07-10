感嘆現今足球風格沉悶　沙夏：踢波要多冒險

曼聯名宿沙夏周三（10日）於「賽馬會青少年足球精英匯」發布會接受傳媒訪問，他慨嘆現今足球較以往沉悶，鼓勵新一代球員嘗試跳出戰術框架，發揮個人特色。

是次為沙夏第2次訪港，他寄語下個月與「小紅魔」友賽的香港小將，享受賽事：「大家不妨放鬆啲，唔好淨係諗住輸贏，反而當呢個比賽係個好機會，畀你識唔同朋友，同其他年齡相近嘅球員，互相學習，一齊努力。」他亦鼓勵香港青年球員，要敢於挑戰自己，跳出舒適圈，每日保持進步。

歐國盃已戰至白熱化階段，惟不少球迷抱怨現今足球賽事較過去沉悶，沙夏亦對這個觀點表示贊同：「足球戰術隨時代變化，係好正常嘅事，但呢個年代啲球員愈嚟愈少個人風格，淨係跟住部署嚟踢，唔想犯錯，但踢波係要冒險，先可以為球迷帶來美好嘅回憶㗎。」

值得一提，法國周三（10日）在歐國盃4強以2比1不敵西班牙出局，球員時期曾為法國國腳的沙夏，承認國家隊未有發揮應有水準：「我覺得法國充滿天賦，有好多出色嘅球員，但大家踢唔出應有嘅表現，反而西班牙展現出佢哋嘅潛力，包括16歲嘅耶馬真係踢得好好。」