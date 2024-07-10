馬特拉斯：三獅夠韌可再闖決賽

英格蘭大戰荷蘭的歐國盃4強賽事，並不是一場容易預測的比賽，皆因兩支球隊在今屆賽事的演出皆有點飄忽，並且不是長期在最佳水準。荷蘭在部分比賽中表現出色，創造了很多入球機會，相反英格蘭在擁有如此多的優秀球員下，表現卻不如預期，但在關鍵時刻的入球及12碼處理方面，卻是一針見血，當然也帶點幸運成分。

荷蘭的進攻球員如迪比和加普等都有出色的表現，當中加普給我留下了深刻的印象。按照他的水平而言，他在利物浦並沒有度過一個很好的球季，但今屆歐國盃踢法相當直接，總是直接衝擊對方閘位球員，而且切入的時間相當好。在上仗對土耳其的比賽中，他強烈的進攻欲望，迫使對方後衛失誤並擺烏龍球。我本預測那是一場勢均力敵的比賽，事實也確實如此，只是土耳其在下半場失去了紀律和狀態，導致荷蘭在短時間10分鐘的時間內，控制了比賽並連入兩球反勝。

另一邊廂，英格蘭再次艱辛地贏得了比賽，但經已進步了很多。我認為他們是一支很好的球隊，並再次展現出無比的韌力，連續第2場比賽後來居上反勝。無疑瑞士是先開紀錄的一方，並且有不少威脅英軍的時刻，但這在足球世界中是平常之事，所以毋須過分擔心。英格蘭陣中的明星球員開始輪流發揮作用，我認為上仗布卡約沙卡追和的入球，和於互射12碼的處理都非常出色。我作為一名意大利人，清楚感受到他在上屆歐國盃決賽中射失12碼後，所遭受的嚴重打擊，因此這更加凸顯了這名年輕球員強大的心理質素。

由於兩支球隊在表現和狀態上都十分接近，我認為微細的差距將會決定這場比賽，而英格蘭已經習以為常用這種方式晉級，所以我認為他們將連續兩屆進身歐國盃決賽。