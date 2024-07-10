年度最佳撲救：傑志石皓心

傑志U22門將石皓心，憑今年2月21日「賽馬會菁英盃」對均業北區的分組賽中，一記精彩的「2連救」，力壓一眾前輩門將，獲球迷網上選為【聚大金鳳特約】「年度最佳撲救」。「皓心」表示對獲獎感到非常開心，因努力得到外界的認同，除感謝「藍鳥」教練團給予機會外，亦非常感激父母的支持：「爸爸媽媽從來冇畀壓力我，仲不斷鼓勵我，我會用獎金買禮物送畀佢哋！」

於2013年便加入傑志足球學校的石皓心，上季獲提上一隊，獲教練團器重，成為球隊在「賽馬會菁英盃」的主力。在對均業北區的B組出線關鍵戰中，傑志最終能以1球力克對手，正選把關的「皓心」功勞極大，其在上半場接連救出馬圖斯的勁射，以及回身撲走劉君正的補射，更讓他先當選2月份「最佳撲救」，繼而在季後的總選獲球迷投選為「年度最佳撲救」。「之前都講過，好多謝隊友賽前賽後嘅鼓勵，好艾里奧同查理史葛咁，佢哋喺場上面都不停提點我，叫我唔使擔心，放膽啲去表現自己，我會好好記住佢哋講過嘅嘢！」今年12月才滿17歲的「皓心」謂。

現時是香港U20代表隊成員的「皓心」，被問到新一季的目標時表示，希望可以繼續獲得出場機會，並繼續認真向隊友，包括前英冠門將泰利學習。

榮膺「年度最佳撲救」的石皓心，可以獲得由聚大金鳳送出的獎座、5000元現金獎，以及5公斤泰國頂級香米一包。

【聚大金鳳特約】：每月最佳撲救

8月．伍瑋謙（冠忠南區）

9月．雲天樂（香港U23）

10月．麥梓軒（晉峰）

11月．李溢晉（深水埗）

12月．雲天樂（香港U23）

1月．錢兆琛（大埔）

2月．石皓心（傑志）

3月．林駿杰（均業北區）

4月．奧利斯（標準流浪）

5月．李溢晉（深水埗）

【聚大金鳳特約】：年度最佳撲救

2月．石皓心（傑志）