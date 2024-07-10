護夫心切！莫拉達老婆同西班牙傳媒開戰

西班牙成功殺入今屆歐國盃決賽，不過陣中主力艾華路莫拉達卻備受外界批評，佢嘅老婆就喺個人社交平台發文撐老公，仲同當地傳媒隔空開戰，而最終莫拉達亦成功一吐烏氣，喺4強交出1次助攻，幫球隊反勝法國。

西班牙雖然殺入今屆歐國盃決賽，但隊長兼前鋒艾華路莫拉達嘅表現就麻麻，成為當地媒體猛烈批評嘅對象，而莫拉達早前已經公開表達不滿，更表示自己或會喺歐國盃後退出國家隊：「在西班牙，沒有人會尊重我，我在整個職業生涯中受到的待遇都很差。」不過隨後西班牙《機密報》即刻回應，並批評莫拉達言論：「莫拉達是一位讓西班牙難堪的隊長，不僅因為在歐國盃上的糟糕表現，而是他的言論令人感到尷尬，讓外界相信自己在西班牙受到了虐待或個人迫害。莫拉達在4強前作出這種行為，相當不成熟且應受譴責。」

而莫拉達老婆Alice Campello，喺4強前都忍唔住喺社交平台發文支持老公，同西班牙傳媒網上隔空開戰：「我認為唯一糟糕的是作為一名記者，竟在4強前一天刊登了這樣的報道，你不但沒有鼓勵一名球員，反而致力擊垮他。當一個人感覺沒有人相信他時，你認為他如何能夠為國家作出最大的貢獻？我再說一次，每個人都可以自由地說出想法，但請不要冒犯。」