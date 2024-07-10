聯校電競單車賽17隊爭逐　沈金康：有助單車發展

同學們在比賽中鬥得激烈。（相片由公關提供）

第五屆芳濟盃聯校電競單車賽於在粉嶺聖芳濟各書院完滿結束。本屆賽事共吸引了17支來自香港、澳門及上海的隊伍參加，場面熱鬧，聖芳濟各書院以主場之利奪得團體10公里盃冠軍。

芳濟盃聯校電競單車賽已舉辦了4屆，本屆賽事不僅規模擴大，還因增加了海外隊伍的參

與而使賽事水平大幅提升。比賽項目包括男、女子1公里爭先賽、女子3公里追逐賽、男子6公里追逐賽，以及最激烈的團體10公里賽，經過激烈爭逐後，聖芳濟各書院在壓軸的團體10公里盃決賽，以55分擊敗粉嶺禮賢會中學，贏得冠軍。

大會籌辦此賽事，期望有助其他學校了解電競單車項目的成熟度，並認為對學生的體適能發展極具益處，同時提供了一個安全且有趣的運動選擇；更希望此次賽事的籌辦能為學界帶來引領作用，讓電競單車項目在學界推廣，並成為正規運動。

另一方面，透過電競單車的訓練，也可為香港單車運動挖掘新星。本屆賽事邀請了課程發

展議會-體育委員會成員，以及前香港單車代表隊總教練沈金康教授擔任賽事嘉賓。沈金

康教授指出，電競單車能夠大幅提高單車訓練的科學性，除吸引了學生參與單車訓練，同

時亦提供科學數據令訓練的效果可有客觀的數據，完整地配合了單車訓練的系統性，對單

車運動的發展具有積極影響。