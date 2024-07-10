基拔圖施華：哥倫比亞鬥烏拉圭「大」無畏

我希望哥倫比亞及烏拉圭這兩支球隊，能夠在今屆美洲盃上走到最後，皆因他們都是踢法令人振奮的球隊，但遺憾的是，他們其中一方，不得不在這場對決後跌入季軍戰。

烏拉圭與巴西進行了一場激烈的苦戰後，才得以殺入4強，比賽過程非常艱難，最後要互射12碼才能分出勝負。這是烏拉圭在前幾輪入球無數後，首次沒有入球的美洲盃比賽。儘管如此，他們在對巴西的比賽中，確實創造了很多機會，並且本應入波。

不過，往好處想是他們在今屆美洲盃上再次保持清白之身，累計暫時只失1球。在面對一支進攻力強大的哥倫比亞下，他們在今仗需要倚靠防守和中場再次表現出色，遺憾的是他們將不得不在缺少蘭迪斯的情況下做到這點。此子在上場對巴西的比賽中被紅牌罰離場，因此將在今場比賽停賽。

另一邊廂，哥倫比亞隊在8強中以5比0大勝巴拿馬，輕鬆獲勝，這也將為他們今場對烏拉圭前打了一支強心針。哥倫比亞的進攻球員處於大賽所需要的出色狀態，即使像占士洛迪古斯這樣的老將也是狀態火熱，並在8強戰中貢獻了兩次助攻和1個入球。

除此之外，路易斯迪亞斯是一個很大的進攻威脅，他在半場結束前的入球，讓球隊半場以3比0遙遙領先，也讓領隊在下半場能夠派副選上場，從而讓一眾主力球員提早休息。

我預計這將是一場精彩無比的比賽，球場上兩隊都有很多進攻武器，所以我期待會是一場入球盛宴。哥倫比亞已經多場保持不敗，我認為這讓他們在這場比賽中稍佔優勢，並預測他們會取得最後的勝利。