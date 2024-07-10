奧運羽毛球種子名單揭曉　中國隊霸佔4個單項榜首

世界羽聯周二（9日）公布最新世界排名，巴黎奧運羽毛球賽事種子選手名單亦隨之出爐，中國代表隊在五個單項中佔領4個榜首位置，包括男單和3個雙打，其中女雙和混雙更各有2個組合躋身前三，聲勢浩蕩，劍指世界羽毛球霸主地位。女單則由韓國球手奪得頭號種子席位，而港隊出戰的4個單項中俱沒有進入種子行列。另外，小組賽分組將於周五（12日）進行官方直播抽籤。

巴黎奧運羽毛球將於7月27至8月5日舉行，小組賽將進行至8月1日，同日亦將展開各小項的8強淘汰賽。單打初賽分為13個小組，截至於7月9日世界排名最高的13位球手獲得種子身份，並平均分佈於各個組別；雙打則由16支參賽組合均分為4個小組，每組僅存在1個種子組合。

混雙決賽於8月2日進行，為首個決出獎牌得主的項目，港隊組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪世界排名第6，將有機會提前與實力頂尖的種子組合爭出線。

中國羽毛球隊攬盡4個單項的頭號種子席位，分別有力壓安賽龍的男單「世界一哥」石宇奇、男雙組合梁偉鏗／王昶、東京奧運銀牌女雙組合陳清晨／賈一凡、以及混雙組合鄭思維／黃雅瓊。女單則由韓國「世界一姐」安洗瑩踞首，力爭衞冕的中國球手陳雨菲則為2號種子。