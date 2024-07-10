香港隊　閉門鬥印尼　郭靖雯：外流完更有信心

香港女子足球代表隊周四（11日）主場出戰國際足球友誼賽，在香港足球會足球場面對世界排名低28位的印尼，惟賽事以閉門形式進行。相隔多年重返港隊的後衞郭靖雯，賽前則稱自己經過外流後，信心和穩定性有所提升，又認為球隊目前愈來愈成熟，相信今場有力贏波。（周四晚上6時閉門作賽）

現年31歲後衞郭靖雯，對上一次為港隊上陣已經是2021年，她笑言相隔多年後再跟隨港隊操練，感覺氣氛不俗，又認為球隊整體實力比以前更好：「有班年青嘅球員，同埋夾咗好耐、差唔多年齡嘅隊友，但大家都愈嚟愈成熟、更有經驗，正處於黃金期，練習都順暢咗。」提到接下來兩場友賽對手印尼，「巴西」則稱已翻看對方近期比賽片段，相信港隊能夠應付：「印尼個人技術係有，但組織能力未必去到好高，如果我哋正常發揮，都有機會贏波。」

「巴西」自2014年起效力公民，3月份首次外流加盟西乙球隊華歷簡奴，目前則效力中超浙江杭州，她指暫時短短數月的外流經歷，已令自己獲益良多：「依家比以前踢香港隊更加有信心，因為做咗職業球員之後，訓練時數所有嘢都多咗，技術所有嘢都比以前穩定，應該會踢得比以前輕鬆。」其港隊隊友張煒琪早前曾透露，踢多兩至三年便退役，惟「巴西」卻笑言暫時未有這個打算：「自己教波、踢波同時間發展，甚至係健身方面都有，不過依家身為職業球員，自己會抱住一個踢得就踢嘅心態。」