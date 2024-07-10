修夫基催眠曲再Encore　三獅守細波悶暈荷蘭

歐國盃4強大戰，「橙衣軍團」荷蘭硬撼英格蘭，上屆亞軍英格蘭繼續採取保守踢法，今屆5場比賽，除咗首仗小勝塞爾維亞1比0之外，其餘4場法定時間都打和，5戰總入球全開2球或以下，走「細」非常穩定。荷蘭鋒線把握力欠佳，恐怕難以攻入「三獅兵團」防線，今場屬於勢均力敵之戰，最好選擇中位數2.5球嘅入球細。（Now 618及688周四凌晨3時直播）

英格蘭即使擁有哈利卡尼、祖迪比寧咸、菲爾科頓等優秀進攻球員，但領隊修夫基戰術保守，一直為人詬病，「三獅兵團」比賽遭輿論批評係「悶蛋足球」、「催眠曲」。修夫基上場8強對瑞士，作出變陣將4231改為3421，嘗試踢得較進取，但其實換湯不換藥，結果法定時間逼和對手1比1，最後靠互射12碼勝出。

換言之，英格蘭已連續兩場踢足120分鐘，球員體力消耗甚大，今仗應該會留前鬥後，避免體力不繼，加上荷蘭係英格蘭今屆遇過嘅最強對手，相信修夫基更加會以穩守行先。

橙衣軍團遇強攻唔入

至於荷蘭踏入淘汰賽，曾大勝羅馬尼亞3比0，但上仗對土耳其，要靠對手擺烏龍，先至反勝，表現開始吃力。雖然前鋒加普已有3球進帳，但佢效力利物浦，踢法早已被史東斯、基爾獲加等英格蘭防線老對手洞悉，估計難以突圍。至於另一位前鋒迪比把握力差，浪費唔少入波機會，最令人費解係翼鋒貝雲積狀態欠佳，但領隊朗奴高文仍安排佢擔任正選，結果近兩場都係踢完上半場就被換走。值得一提，荷蘭曾經喺分組賽，同另一支4強分子法國打和0比0，今場可能會歷史重演。