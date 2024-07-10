歐國盃失意！法國公布名單強陣搶奧運金牌

法國日前公布今屆巴黎奧運足球代表隊大軍名單，其中拿卡錫迪及米高奧利斯兩位於剛季表現出色的球員，亦有入選，縱使消息指法甲豪門巴黎聖日耳門，拒絕讓巴特利巴高拿和薩伊艾美利參賽，但陣容實力仍然強大。

法國即將於主場出戰奧運，自然希望以較強人腳爭金，結果這支東道主日前公布18人決選名單，3名超齡球員為拿卡錫迪、馬迪達及西維爾中堅巴迪，並餘較熟悉的夠字有米高奧利斯，惟效力巴黎聖日耳門的巴特利巴高拿及薩伊艾美利雖然早前被列入初選，但最終反而未被徵召入決選，有傳媒透露巴黎聖日耳門並不容許球員參加奧運，使二人未能出戰這項大賽。

在本屆奧運足球項目被編入A組的法國，將先後與美國、幾內亞及新西蘭，爭取晉級淘汰賽，且看法國能否爭取金牌，擺脫一隊周三（10日）在歐國盃4強止步的失意。

法國奧運足球代表隊大軍名單如下：

門將：拿甘巴迪奧、列斯迪斯

後衞：巴迪、洛高、盧基巴、馬加沙、薜迪利拿、圖費特

中場：艾里奧洛治、卓托特、杜利、文奴干尼、安素米利洛

前鋒：卓基、加利梅安度、拿卡錫迪、馬迪達、米高奧利斯