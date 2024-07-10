生死激鬥勢均力敵　哥倫比亞頂圭敲和局

聽朝美洲盃4強大戰，哥倫比亞火併烏拉圭。烏拉圭上仗激戰淘汰巴西，但付出兩大後防主力傷停代價，今仗唔敢輕舉妄動，哥倫比亞挾27場不敗之勢，絕對無懼烏拉圭，雙方近5次碰頭，法定時間4度打和，不妨直取和波。（HOY TV 76台周四早上8時直播）

過往哥倫比亞喺南美屬「一線尾、二線頭」，但近年成績比傳統強國巴西更穩定，自從2022年3月尾起計，佢哋喺各項賽事已經保持27場不敗，其中今屆美洲盃4場獲3勝1和，包括日前8強以5比0大勝巴拿馬，老將占士洛迪古斯今屆更交出1個入球及5次助攻，信心爆棚。

烏拉圭傷停多唔敢冒進

另邊廂，烏拉圭今屆美洲盃3場分組賽贏晒，日前喺8強面對巴西，大部分時間陷於膠着，法定時間悶和0比0，憑互射12碼以4比2驚險晉級。嗰場大家都踢得勁粗野，右閘蘭迪斯仲飛剷對手領紅被逐，今仗要坐波監，中堅朗奴阿拿奧祖亦告傷出，缺少兩大後防主力，預計唔會過於冒進，烏軍各項賽事近6場只失1粒，防守穩健。

翻查紀錄，兩軍近5次交鋒，除咗烏拉圭贏過1次之外，其餘4次法定時間都和波收場，包括上屆8強碰頭互交白卷，哥倫比亞靠互射12碼出線，依家雙方無論實力、狀態都不相伯仲，嚟到淘汰賽難免踢得小心謹慎，法定時間隨時又難分高下。