英格蘭絕殺荷蘭入決賽　同西班牙爭霸

歐國盃王者戰戲碼出爐，由英格蘭同西班牙爭霸！周四(11日)凌晨上演嘅準決賽，英格蘭憑奧尼屈堅斯補時「絕殺」，戲劇性2比1反勝荷蘭，連續2屆殺入歐國盃決賽。3年前英格蘭喺決賽互射12碼不敵意大利，今次捲土重來，有望實現首度奪冠美夢。

英格蘭今場續用3-4-3陣式，表現繼續有所改善，早段同荷蘭鬥攻節奏明快。7分鐘荷蘭先開紀錄，沙維西蒙斯前場逼甩迪格蘭賴斯腳下球，推順後離門23碼炮彈式勁射直飛死角，比克福特鞭長莫及。英格蘭失守後展開急攻，哈利卡尼曾放冷箭被華布根飛身撲出。

14分鐘布卡約沙卡殺入禁區亂軍中起腳被閂，哈利卡尼窩利補射被杜費斯出腳踢中，VAR介入後判罰12碼，哈利卡尼操刀追平。英格蘭之後控制戰局，菲爾科頓23分鐘小禁區巧妙起腳射過華布根，但被杜費斯白界前救空門。荷蘭30分鐘有杜費斯接應角球頂中楣，2分鐘後菲爾科頓禁區外冷箭亦中柱，半場踢成1比1平手。

半場兩軍都作出變陣，戰情反而陷入膠着，65分鐘荷蘭罰球大腳斬入禁區，華基爾雲迪積克攻門極具威脅，但比克福特反應快撲出。79分鐘基爾獲加傳中畀布卡約沙卡射入，但因越位在先食詐胡。踏入補時英格蘭一擊即中，後備上陣唔夠10分鐘嘅奧尼屈堅斯，禁區內窄位轉身抽入死角，助英格蘭贏2比1晉級決賽。