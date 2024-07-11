悶波又點？修夫基創紀錄　神調動3演反勝劇本

英格蘭今屆歐國盃殺入決賽之路，領隊修夫基嘅「悶波」戰術飽受批評，不過呢位主帥嘅神奇調動就屢建奇功，連續3場淘汰賽都喺先落後下，尾段換人後反敗為勝，4強淘汰荷蘭嘅絕殺入波就由兩名後備炮製。英格蘭史上只曾3次殺入國際大賽決賽，修夫基個人獨佔兩次，成為英格蘭史上最強教頭。

英格蘭喺淘汰賽多次身陷險景，都靠修夫基神調動打救，16強對斯洛伐克喺補時換入艾雲東尼，球隊即刻入波追平，加時再由艾雲東尼助攻反勝；8強對瑞士失波後，修夫基大膽換走哈利卡尼等3人，換人2分鐘後即入波追平並射贏12碼；今仗對荷蘭陷入僵局，修夫基81分鐘換入高爾彭馬同奧尼屈堅斯，絕殺1球就由高爾彭馬助攻奧尼屈堅斯射入。

一直受到批評嘅修夫基，賽後解釋佢嘅換人決定：「最重要一點係陣中每個球員都準備好落場，當時我覺得球隊能量下跌，哈利卡尼亦都有啲撞傷，奧尼屈堅斯嘅壓逼同入楔都好好，我覺得嗰刻可以嘗試，奧尼屈堅斯嗰陣我真係超級開心。」奧尼屈堅斯同高爾彭馬，分別成為歐國盃淘汰賽史上，首個後備上陣喺90分鐘後入波同助攻球員。

第101次領軍嘅修夫基改寫歷史，英格蘭喺佢2016年上任前，只係入過1次國際大賽決賽(1966年世盃)，但修夫基就連續2屆歐國盃打入決賽，超越晒歷來所有名帥，修夫基表示：「英格蘭第1次喺主場以外踢大賽決賽，我覺得非常光榮，我哋依家想擊敗今屆歐國盃最佳球隊西班牙，比賽將會非常艱難。」