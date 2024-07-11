「J神」助攻破美斯紀錄　哥倫比亞打入美洲盃決賽

占士洛迪古斯今屆美洲盃已射入1球及6次助攻。(Getty Images)

周四(11日)早上美洲國家盃4強，哥倫比亞球星占士洛迪古斯又貢獻1次助攻，協助球隊以1比0擊敗烏拉圭，將會同上屆盟主阿根廷爭奪冠軍。主角「J神」占士洛迪古斯今屆已累積6次助攻，打破美斯嘅紀錄，成為史上單屆美洲盃最多助攻球員，為王者之戰先聲奪人。

開波後，哥倫比亞表現比較積極，頻頻起腳遠射，但烏拉圭反擊更具威脅，17分鐘達雲紐尼斯喺禁區內起腳，僅貼柱出界，呢位利物浦前鋒跟住又連番失機，包括窄角度起腳，以及禁區頂勁射，都唔中目標，哥倫比亞亦祖安哥度巴頭槌勁頂斜出。

戰至34分鐘烏拉圭中場主力賓坦古亞受傷退下火線之後，僅過5分鐘就失守，占士洛迪古斯開出角球，由中場謝法臣拿馬頂入，為哥倫比亞打開紀錄。哥倫比亞原本有機會拉開紀錄，但中場李察里奧斯勁射，被烏拉圭門將沙治奧洛捷迪撲出。

踢到上半場補時，哥倫比亞右後衞丹尼爾蒙路斯向對手批肘報復，被球證出示紅牌趕出場。換邊之後，哥倫比亞踢少1人之下，明顯比較保守，烏拉圭趁機搶攻，達雲紐尼斯趁對手防線犯錯，單刀起腳竟然射高，注定無法扳平。

哥倫比亞今屆5戰取得4勝1和，占士洛迪古斯射入1球及6次助攻，成為球隊進身決賽嘅大功臣，呢位32歲老將近年事業發展欠佳，甚至遭希臘球隊奧林比亞高斯、卡塔爾球隊艾雷恩解約，上年夏天加盟巴甲勁旅聖保羅，演出亦冇起色，估唔到喺美洲盃大放異彩，已有6次助攻，打破美斯上屆5次助攻紀錄，2人將於下周一(15日)早上決賽交鋒，肯定有好戲睇。