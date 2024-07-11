夢幻隊初亮相熱身賽挫加拿大　李安納退出韋特獲提名

美國男籃「夢幻隊」周四（11日）出戰巴黎奧運首場熱身賽，於拉斯維加斯主場迎戰加拿大，「勇湖大戰」時期的兩大領軍人物占士和居里首次在國際賽場聯手，携一眾NBA星將以86：72輕鬆取勝。下場對澳洲的熱身賽將於下周二（16日）上演。

美國隊今場的12人名單僅有10人上陣，其中杜蘭特因傷缺陣，李安納臨時退出。加拿大方面則由雷霆球星阿歷山大領銜出戰，陣中共有11名NBA球員。兩位NBA名宿韋迪和安東尼、以及美國前總統奧巴馬亦親臨現場觀看比賽。

加拿大開局狀態較佳，接連創造得分機會，反觀美國隊就尚未入局，首節落後14：21。次節美國隊迅速調整好狀態，41：33反超前。其後美國保持領先優勢「從頭帶到尾」，更出現占士和居里連線快攻空接「鋤樽」，讓球迷一飽眼福。最終美國隊以86：72輕取加拿大，錄熱身賽首勝，並首度對外展現今屆「夢幻隊」的恐怖實力。

「新狼王」安東尼艾華斯取得全場最高的13分，居里和賀列地分別交出12和11分，戴維斯攻下10分11籃板「雙雙」，「大帝」艾賓特5犯離場，取得5分5籃板。

此外，「夢幻隊」陣容臨開賽前有所改動。美國隊今早發表聲明：「在過去幾周，李安納一直為巴黎奧運做準備，並在拉斯維加斯進行了一系列高强度訓練，他已經為比賽熱好身。不過，他亦尊重美國男籃和快艇隊的決定——認為用剩餘的時間準備即將到來的新賽季才是符合他的最佳利益，而不是參加巴黎奧運。」

李安納宣布退出後，美國隊隨即公布頂替人選為戴歷懷特，攻守兼備的他早已被視為代表隊候選人之一。連同達頓和賀列地，「夢幻隊」陣中擁有3位應届冠軍塞爾特人的球員。不過，球迷就這一抉擇在互聯網議論紛紛，同時亦惹起不少爭議，其中最大的不滿聲音為謝倫布朗和艾榮沒有入選。

這位應届總決賽MVP球員，在美國隊發表聲明不足10分鐘後發出耐人尋味的貼文，當中包括有表示疑惑的表情符號，令人聯想到他對此或有不滿，其後更提及Nike寫道：「這就是我們在做的事情？」球迷評論認為布朗在暗示Nike暗中管理美國隊，反對沒有挑選未與Nike簽約的自己。