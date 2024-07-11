港超聯　理文簽入前畢爾包青訓中堅馬天尼斯

理文周四（11日）下午透過球隊fb專頁宣布，簽入出身自畢爾包青訓的中堅的馬天尼斯，他會穿上27號球衣，成為「黃黑軍團」繼伊拉克國腳謝路安夏馬特後，第2位簽入的外援。

馬天尼斯出身於西班牙著名球會畢爾包青訓系統，2015年加盟利雲特B隊，其後曾效力不同球隊，當中包括艾拉維斯B隊。來港前效力Sestao River並於上季擔任隊長一職。

首次在亞洲發展的馬天尼斯透過球隊表示，十分期待在香港繼續職業生涯，準備好為球隊作貢獻：「很榮幸能加盟理文，讓我在香港開始新挑戰，這將是我職業生涯的一個新體驗。我曾經擔任球隊隊長，希望加盟理文後能在球場內、外都幫助到球隊。」

【馬天尼斯檔案】

全名：Gaizka Martínez

出生日期：1996年10月27日（27歲）

國籍：西班牙

位置：中堅

身高：1米90

現效力球隊：理文

球衣號碼：27

曾效力球隊（只列部分)：Sestao River (西班牙)、Haro Deportivo (西班牙)、 RC Deportivo Fabril (西班牙)