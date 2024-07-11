香港金牛加時絕殺安徽文一　錄四連勝穩坐榜首

侯天一提上正選飾演「奇兵」，加時成功把握最後一擊絕殺安徽文一。(相片由公關提供)

2024全國男子籃球聯賽(NBL)賽事周三(10日)晚上演榜首大戰，由力爭連勝的香港金牛作客上届冠軍安徽文一，前者在2名主力球員缺陣下，力戰至加時並憑侯天一最後一擊走籃得分，終以108：107一分之差險勝，錄聯賽4連勝高踞榜首。香港金牛下仗於周日(14日)鬥廣西威壯，並結束今次的作客之旅重返修頓主場。

雙⽅賽前同樣是 9勝1負，位列聯賽榜前2，香港金牛人脚不整，陣中兩大主力中鋒奧利華(Cameron Oliver)和劉傳興因傷缺陣，今場以瓊斯(Dominique Jones)、朱松瑋、刁展望、孫晨然和侯天一出任正選，而侯天一亦肩負重任，成為陣中唯一能與主隊的傳統中鋒約翰遜(Dakari Johnson)對抗的球員。

今場⼤戰味濃厚，甫開賽就打得難分難解，可謂由頭激戰到尾，雙⽅互有領先，鬥⾄決勝節最後⼀刻，香港⾦⽜有3分領先優勢，不過主隊的楊文博在三分線投射成功搏得犯規，3記罰球全中，將比分追成91：91，四節戰畢打和，雙⽅要打加時。

進入加時階段，戰情依然緊湊，短短5分鐘就多次交換領先位置。鬥⾄最後8.9秒，香港⾦⽜落後1分，並由瓊斯策動最後⼀擊，由後場偷上前場，引得包夾後妙傳予底線的侯天⼀⾛籃射入，帶領球隊以108：107絕殺對⼿，豪取聯賽4連勝。

香港金牛今仗五人得分上雙，瓊斯交出「準大三元」30分10助攻8籃板，獲加(Jordan Walker)轟24分外加7記三分，朱松瑋和「奇兵」侯天⼀表現同樣出色，分別有16和15分進賬。