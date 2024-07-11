作客留前鬥後　保地花高半和有數「維」

巴甲繼續開快車，幾支前列分子齊齊出擊，其中次席保地花高作客維多利亞。保地花高每逢客場都玩留前鬥後，造訪主場唔曳嘅維多利亞，一定小心為上，半場和值得捧場。（周五早上8時30分開賽）

今季巴甲前面爭崩頭，榜首3雄法林明高、保地花高、彭美拉斯之間，只係相差1分，聽朝3隊都有比賽，集中火力講講保地花高作客維多利亞。保地花高係一支精於計算嘅球隊，往往想用最經濟實惠嘅方法換取分數，初段會留住嚟踢，盡量消耗對手體力，易邊後先見真章同你死過，佢哋踢咗15輪聯賽，竟有10次開半場和，若果單計近8輪客場，半場錄得7和1負未贏過，但你咪理，佢哋呢8輪作客最終獲4勝2和2負，取得14分絕對唔差，睇嚟呢招留前鬥後都幾奏效。

另邊廂，維多利亞雖然只徘徊中下游，但今季4場聯賽勝仗，有3次係來自主場，包括擊敗實力唔曳嘅基斯奧馬同國際體育會，不容小覷，保地花高更加唔敢輕舉妄動。翻查紀錄，雙方近4次正面交鋒，亦有3次開半場和，可見每次碰頭，大家初段都小心翼翼，半場和不妨追多鋪。

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