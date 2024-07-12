比寧咸食止痛藥頂硬上 或需開刀根治肩傷

英格蘭進身今屆歐國盃決賽，有望打破58年錦標荒，但大戰前夕爆出不利消息，中場大將祖迪比寧咸一直受肩傷困擾，甚至需要食止痛藥，先至可以上陣比賽。據悉呢位21歲皇馬球星可能會喺歐國盃結束之後，接受手術根治傷勢，面臨休戰2個月。

根據西班牙媒體《Relevo》爆料，祖迪比寧咸喺上年11月西甲為皇馬上陣對華歷簡奴，整傷肩膀關節之後，傷勢仍然未斷尾，即使復出之後，亦不時感到痛楚，換言之，佢一直帶傷上陣。祖迪比寧咸為免令傷患惡化，通常會戴上美式足球運動員使用嘅墊肩，甚至需要食止痛藥。

最新消息指英格蘭喺歐國盃4強對荷蘭之後，皇馬派人了解祖迪比寧咸嘅肩傷情況，並同佢嘅家人會面，似乎好擔心呢位新星嘅肩膀關節會進一步惡化。據悉皇馬內部對於祖迪比寧咸是否應該接受手術，亦存在分歧，因為一旦開刀，估計需要休息最少2個月，意味會缺陣新一季西甲季初賽事，甚至部份歐聯比賽。

不過，皇馬軍醫團隊現時愈來愈傾向建議比寧咸接受手術，希望徹底根治肩傷，至於佢最終會唔會開刀，將於歐國盃決賽之後作出決定。

雖然祖迪比寧咸今屆歐國盃帶傷比賽，但表現不俗已有2球進帳，包括首場分組賽入波，協助英格蘭以1比0擊敗塞爾維亞，代表作一定係16強對斯洛伐克，戰至補時施展倒掛金勾射入扳平1比1，「三獅兵團」先至有機會加時反勝。英格蘭能否喺決賽擊敗西班牙，一嘗捧盃滋味，祖迪比寧咸將擔當重要角色。