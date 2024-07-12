曼聯瘋狂「荷蘭化」　加入爭奪沙維西蒙斯

沙維西蒙斯在上場歐國盃4強對英格蘭，射入世界波。(Getty Images)

曼聯今夏瘋狂「荷蘭化」，繼聘請荷蘭傳奇射手雲尼斯達萊加入教練團，以及即將簽入前鋒約舒亞舒克斯之後，準備再向另1位「橙衣兵團」球員沙維西蒙斯埋手，計劃向巴黎聖日耳門(PSG)收購呢位21歲天才中場，加上中堅馬菲斯迪歷特亦可能成「魔」，意味曼聯可以打造一條荷蘭中軸線。

沙維西蒙斯上季被PSG外借去RB萊比錫，表現出色，踢32場德甲射入8球及11次助攻，並以正選身份為荷蘭出戰今屆歐國盃，射入1球及3次助攻，包括上場4強對英格蘭，射入世界波。

不過，沙維西蒙斯前途成疑，因為PSG中前場人才濟濟，教練安歷基未必收回佢自用，與此同時，沙維西蒙斯亦唔想回歸PSG，所以會方可能繼續將佢外借，早前已傳出拜仁慕尼黑準備簽入沙維西蒙斯，曼聯現時亦加入爭奪戰。

對於沙維西蒙斯而言，轉投拜仁慕尼黑，唔需要重新適應聯賽環境，加上可以踢歐聯，無疑係唔錯選擇。不過，曼聯由荷蘭主帥坦哈格話事，沙維西蒙斯成「魔」，應會獲得重用，佢到底會點樣選擇，大家拭目以待。