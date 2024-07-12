卓銘浩控訴被踢出港隊　陳劍虹反駁犯紀律問題

11項香港游泳紀錄保持者卓銘浩近日控訴港隊以亞運期間違反港隊及體院規定為由將他踢出港隊，他在訪問稱不清楚違反什麼規定。香港游泳代表隊總教練陳劍虹在facebook發文回應指卓銘浩紀律有問題，炮轟：「這世界上偏偏有如此下流之人」。

有指卓銘浩因受傷期間需代表泳會兼顧香港錦標賽多項賽事，曾要求減少比賽項目，故他懷疑自己因此被「封殺」。香港游泳代表隊總教練陳劍虹在facebook貼上9張對話截圖回應事件，直斥：「只想著全力備戰奧運，不想沾上任何與奧運無關的事，但是這世界上偏偏有如此下流之人，衹（只）能將對話公佈，害群之馬，就必須清除！奧運之前，不會再就此事做任何回復（覆）！」

陳劍虹貼出之對話截圖聯絡人名字為「卓明浩」，但頭像為卓銘浩，從對話內容可見，卓於去年7月曾向陳劍虹發長文道歉，稱自己犯下大錯，深感悔過：「陳總，經過這兩天我跟薛教練（薛瑞鵬）、吳總，還有我的父母聊天，發現這個很大的問題，也知道自己犯下一個很大的錯誤，影響香港隊的規矩，影響薛教練組的風氣，跟影響了小的（運動員）。作為一個比較年紀大的，應該是有很好的榜樣，去給一些小的，但我就是相反，給人很多不好的習慣，還有風氣。」陳劍虹亦卓「違反的紀律衹（只）有我們教練組和體院，泳總高層知道，我們不能將你的事張揚出去，那會影響你的前途」，不過他未有公開是甚麼紀律問題。