結合科技全球首創智能跑道　Feldspar讓運動員衝向巔峰

【特約報道】運動結合科學數據再配合分析，已成為世界熱門話題，今年這股運動科技熱更吹到田徑壇！

獲香港投資者支持、總部位於英國的科技公司Feldspar，宣布打造全球首個帶有感應器的智能跑道，目前與英國頂尖工程師、工業設計師和數據科學家共同合作，開發跑道系統原型。跟據Feldspar官方透露，智能感應跑道技術正在申請專利及測試當中，預計智能跑道年內正式誕生，並最快於2025年開始投入生產階段。

跑道物料有助提升表現

根據Feldspar的模型測試資料顯示，新跑道與當今競賽及商用的跑道相比，所使用物料可帶來更大的回彈能量，將運動員更多能量從垂直轉化為水平能量，幫助他們達到更快跑速。

這項革命性新科技，加上透過安裝先進的高性能感測器，結合相機技術，直接測量運動員的步姿，即時獲得數據，從而提高跑步表現分析精確度。智能感應跑道整合AI驅動的數據分析工具和運動追蹤軟件，旨在優化運動員的訓練模式，包括賽前、比賽期間和賽後的策略調整。感測器會自動擷取和分析跑者的運動學和動力學數據，結合資料，評估跑者各項關鍵特徵參數，提供智慧化分析和專業訓練建議，來識別預測運動員的潛在傷病風險。

新技術同時能提供複雜且以往難以取得的實時數據，例如步幅長度、加速率和最高速度等，有望提高運動員的跑步速度，協助一眾頂尖田徑跑手突破表現，創造佳績。

這項創新科技是針對專業跑步運動員，以及跑步愛好者對於運動數碼化的科技需求而設計，亦標誌着田徑跑步領域近60年來的首次重大數碼化技術進步。

為體育帶來革命性體驗

Feldspar創辦人兼港產CEO程孝慧（Alvina Chen）表示，希望未來將新一代跑道運用到奧運等國際頂級賽事：「我哋嘅目標係將新一代跑道運用到奧運會等世界性賽事，為運動員表現同觀眾參與度設立新標準。」曾是職業田徑運動員的Alvina，期望Feldspar不但協助選手突破人類界限，更可進一步革新現場體育賽事的觀戰體驗，吸引更多追求創新、視覺震撼及注重科技感的體育愛好者，重新定義現代運動賽事。

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