迪馬利亞拒投國際邁亞密　將續約賓菲加

曾經盛傳阿根廷翼鋒迪馬利亞可能加盟美職球隊國際邁亞密，同國家隊隊友美斯繼續拍住上，但根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，呢位36歲老將已決定同賓菲加續約1年，並有可能效力呢位支葡超勁旅至掛靴。

迪馬利亞上年夏天由祖雲達斯加盟賓菲加，當時僅簽約1年，但佢仍然交足功課，各項賽事上陣48場射入17球及13次助攻。綽號「天使」嘅迪馬利亞今夏恢復自由身後，曾傳出同國際邁亞密達成加盟協議，但原來係「流料」，據悉呢位老將傾向留隊，已接受賓菲加開出嘅續約條件，雙方將再次簽1年合約。

事實上，迪馬利亞對賓菲加有一份特別感情，因為佢2007年離開母會羅沙里奧中央，登陸歐洲第一間球會就係賓菲加，並打出名堂，被皇馬收購。雖然迪馬利亞曾打算重返羅沙里奧中央掛靴，但當地球迷極力反對呢位「叛徒」回巢，甚至向佢家人發出死亡恐嚇，所以留喺「第2母會」賓菲加屬於最佳選擇。

另外，迪馬利亞已經決定今屆美洲盃結束後，就會退出國家隊，意味下周一(15日)早上決賽對哥倫比亞，成為佢嘅國際賽告別戰。