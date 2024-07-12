香港IMG世錦賽再創歷史 首奪女子個人冠軍及男子個人季軍

港隊高球少將劉弦（Arianna Lau）和韓紫琳（Sophie Han）再度出戰美國「IMG學院青少年世界高爾夫球錦標賽」的成功衞冕，奪得15至18歲女子團體賽並列冠軍。這對拍檔去年創造歷史，勇奪15至18歲女子團體賽冠軍，並讓高爾夫球運動累積到所需的積分，順利升格為香港體育學院（體院）「A級」精英體育項目。

當中劉弦更在女子個人賽掄元，成為首位在是個錦標賽奪冠的香港球手。男子組亦創下歷史，港隊代表何善年（Luke Brandler）於男子個人賽並列季軍，是首位打入錦標賽三甲的香港男球手。

錦標賽女子個人賽冠軍劉弦分享奪冠感受：「很榮幸能代表中國香港奪得佳績，這個成就對我意義重大，因為我曾多次奪得這個錦標賽的個人賽亞軍，與冠軍擦身而過。儘管不穩定的天氣增添了今年錦標賽的挑戰性，我成功調整心態，平靜、堅定地揮桿，終於實現奪冠的目標。」

帶領港隊參加賽事的中國香港高爾夫球協會（高協）總教練鄧子鏗表示：「劉弦刷新港隊在『IMG 學院青少年世界高爾夫球錦標賽』的最佳個人成績，對學習高球的小朋友無疑是一大鼓勵。很多高球名宿如活士（Tiger Woods）都在這個錦標賽嶄露頭角，劉弦能夠和這些傳奇球星一樣，在這個頂級青少年賽事留名，是中國香港的光榮。」