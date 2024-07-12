皇馬玩晒　雙星爭做史上第11位「雙歐之王」

西班牙同英格蘭將於下周一(15日)凌晨歐國盃決賽交鋒，雙方主將丹尼爾卡華積、祖迪比寧咸既為球隊爭奪冠軍，同時亦為個人殊榮而戰，勝方將成為史上第11位同一年捧歐聯及歐國盃冠軍嘅球員。

丹尼爾卡華積、祖迪比寧咸剛於6月初協助皇馬捧歐聯冠軍，來到歐國盃各為其主，兩人一守一攻，今場將展開大鬥法，並且有另一層意義，兩人勝出一方將成為史上第11位「雙歐之王」。

在此之前，曾經有10位球員同年捧歐聯及歐國盃冠軍，分別為1964年效力國際米蘭嘅西班牙中場路易斯蘇亞雷斯，1988年4位荷蘭兼燕豪芬球員朗奴高文、雲艾利、雲尼保、尹布基倫，2012年西班牙嘅車路士孖寶費蘭度托利斯、桑馬達，2016年皇馬嘅2位葡萄牙國腳C朗、比比，上屆則有當時效力車路士嘅意大利中場佐真奴費路。

如果西班牙捧今屆歐國盃奪冠，更加一次過有3位球員成為「雙歐之王」，包括丹尼爾卡華積、拿祖費南迪斯、祖斯盧辛馬田，但拿祖費南迪斯、祖斯盧辛馬田並非西班牙正選，並已經落實離開皇馬。