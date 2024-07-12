何詩蓓奧運集中火力鬥100及200自　棄戰3項

距離巴黎奧運開幕尚餘兩星期，國際泳聯今晚（12日）公布了今屆游泳賽的各項報名詳情，港隊共有7名泳手報名，其中「超級女飛魚」何詩蓓雖然先後在5個個人賽項達標，但資料顯示她只報名參加100米自由泳及200米自由泳，集中火力，衝擊最擅長兩項獎牌。

根據國際泳聯的最新消息指，今屆巴黎奧運有來自187個國家及地區共854名泳手參賽，包括463名男及391名女，當中還有難民隊及以個人名義參賽的泳手列陣。眾飛魚將於7月27日起雲集於歐洲最大型泳館—Paris La Defense Arena，激戰9日競逐35面金牌榮譽。

東京奧運兩面銀牌得主何詩蓓（Siobhan），原本在50自、100自、200自、400自以及100蛙獲得奧運參賽資格，但國際泳聯的報名表上，Siobhan只報名參加100自和200自，意味着她將放棄其餘3個項目；此舉相信是希望集中體力及精神，全心全意衝擊最有把握的賽項。事實上，由於每項均有2至3槍賽事（初賽、準決賽及決賽），加上部份比賽同日上演，如200自及100蛙的初賽及決賽就同樣安排於7月28及29日舉行，兩項之間僅相隔很短時間，故如何取捨及分配體能十分重要。

報名名單上強手如雲，瑞典名將、世界紀錄保持者史祖絲當加入100自戰團、荷蘭飛魚史汀保根，以及澳洲好手奧姬娜嫺、中國的楊浚瑄及美國的赫絲姬(Torri Huske）均有列陣，與何詩蓓爭奪百米飛魚，而美國好手杜格拉絲棄戰100自。至於200自則以世界紀錄保持者兼衞冕冠軍澳洲星將堤密絲領銜，其他有力衝擊獎牌好手包括奧姬娜嫺及捷克的施文洛娃等，但加拿大彗星麥恩杜殊並未有報名200自，這對何詩蓓爭牌更為有利。