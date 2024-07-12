決賽門票價格　美洲盃VS歐國盃

歐國盃同美洲盃決賽於同一日舉行，歐國盃決賽喺周一凌晨3點，美洲盃決賽就係周一早上8點，不過兩場決賽距離太遠，柏林飛邁亞密至少要10個鐘，所以只能揀其中一場現場睇，比較兩場票價，美洲盃就平歐國盃好多。

歐國盃門票轉售平台顯示，英格蘭對西班牙最平門票索價為4,300鎊(約4.3萬港元)，最貴門票就要78,000鎊(約78萬港元)，呢啲價格一般人難以負擔，不過據報仍然有多達5萬球迷由英格蘭湧到柏林，佢哋大部分都冇門票，不過仍然希望喺柏林市內享受賽事氣氛。

至於柏林嘅機票交通同酒店住宿使費，亦比平日貴好幾倍，例如一張由英國飛柏林嘅機票，就由平日嘅167鎊升到918鎊，酒店房間最平都要345鎊，比平日貴200鎊。

美洲盃呢邊，阿根廷對哥倫比亞喺邁亞密舉行，門票轉售平台顯示，最平門票索價2,250美元(約1.75萬港元)，票價只係歐國盃最平門票40%，最貴門票係1.19萬美元(約9.2萬港元)，只係歐國盃最貴門票嘅8分之1，雖然比歐國盃平好多，但對於一般球迷嚟講，都係好難頂嘅。