奧運羽毛球港隊分組形勢出爐　鄧謝配再遇「東渡組合」

2024年巴黎奧運羽毛球項目，將於7月27至8月5日在拉夏貝爾門體育館舉行。世界羽聯周五(12日)於馬來西亞吉隆坡進行小組賽抽籤儀式。有港將出戰的4個單項組別俱避開頭號種子選手，港隊總教練何一鳴表示抽籤結果理想，期望一眾港隊健將能做到「輕裝上陣」，發揮應有水平，並以小組出線為首要目標。

奧運已抽籤項目包括男女單打、混雙和女雙，而男雙的抽籤因有球手上訴計分出錯，故將會延後。今屆奧運男子單打共有41個名額，女子單打共有39個名額，男單及女單各分為13個小組，每組有3至4名球手，小組首名將晉級16強。至於三個雙打項目各有16隊名額，分成4組，每組有4支隊伍，小組首名及次名將晉級8強。

東京奧運殿軍、港隊首要看點之一的混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，今屆列入C組，而同組的3組對手分別為東奧銅牌戰對手、賽事4號種子的日本「東渡組合」渡邊勇大／東野有紗，以及中華台北的第一混雙「李葉配」葉宏蔚／李佳馨和丹麥的Mathias Christiansen／Alexandra Boje，4個組合中世界排名最低僅是11位，鄧謝配爭出線之路相當有難度。

世界排名第18的奧運新丁女雙組合「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖，與賽事第3種子的中國組合劉聖書／譚寧、美國的雙胞胎組合許忻霏／許怡霏、以及保加利亞的姊妹組合Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva同處B組。

奪得男、女子單打資格的兩位港將皆首次征戰奧運，其中男單的李卓耀被編入I組，同組有12號種子的中華台北「一哥」周天成和墨西哥的Luis Ramon Garrido。女單的盧善恩被編入D組，對手分別為11號種子的泰國球手Supanida Katethong和巴西的Juliana Viana Vieira。

香港羽毛球隊總教練何一鳴表示抽得好籤，認為港隊在小組賽中避開了種子排名較高的對手，特別是女雙及男單項目，不過他亦指出：「無論抽籤結果如何，仍需要看球員的臨場表現，始終李卓耀、盧善恩、楊雅婷及楊霈霖均屬第一次出戰奧運。期望球員能做到『輕裝上陣』，發揮自己應有水平攸關重要，目前首要的目標是能在小組賽中出線。」