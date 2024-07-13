90分鐘打和西班牙大鑊！法例禁耶馬踢加時？

西班牙周一(15日)凌晨喺歐國盃決賽硬撼英格蘭，力爭自2012年後再奪冠軍，不過超人氣新球王拉明耶馬就遇上難題。據西班牙媒體報道，德國嘅勞工法例嚴格規管18歲以下人士夜間工作，如果西班牙同英格蘭90分鐘內打和，周六(13日)啱啱17歲生日嘅耶馬，「理論上」唔可以喺加時參加比賽，對西班牙爭冠造成嚴重打擊。

耶馬今屆歐國盃光芒四射，未夠17歲就連破歐國盃史上最年輕上陣、助攻、入波紀錄，周六係佢17歲生日，但原來年紀太輕都有麻煩。德國勞工法例入面保護兒童措施，列明18歲以下人士唔可以喺夜晚8點(德國時間)後工作，運動員獲額外豁免可以「做」到11點，而且唔係計球證鳴笛嗰刻，而係包括賽後訪問等媒體工作。

今屆決賽喺德國時間夜晚9點開波，如果法定時間分出高下，有望喺11點前完場，但係萬一要踢加時，耶馬再上陣就會違反勞工條例。德國工會律師華迪表示：「16、17歲細路有時會有豁免，但係理論上佢哋係點都唔可以做到超過夜晚11點。」如果耶馬「違規」喺加時上陣，西班牙足總會面臨被罰款3萬歐元，但埋承受無視德國法例嘅輿論壓力。

西班牙今屆6場賽事，有4場都係夜晚9點場，3場淘汰賽只有8強對德國要踢加時，但呢場係6點開波，而且耶馬喺8點前已被換走。西班牙領隊富安迪被問到呢個問題，就詐傻扮懵回應：「我唔熟悉德國嘅法例，耶馬要喺夜晚11點前被換走？我諗唔會呱！」