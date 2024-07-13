艾卡華斯闖溫網決賽再遇祖高域　期望與西班牙齊捧盃

爭取衛冕溫網的西班牙小天王艾卡華斯，在男單準決賽逆轉成功力挫俄羅斯的麥維迪夫，勇闖決賽，將與塞爾維亞球王祖高域重演上屆翻版，他直言周日是「西班牙人的好日子」，期望與狂牛軍團爭奪歐國盃冠軍迎來雙喜。

21歲的艾卡華斯以6比7(1比7)、6比3、6比4、6比4擊敗5號種子的麥維迪夫，將與7屆盟主祖高域連續兩年在溫網決賽相遇，賽後在場上接受訪問時，這位超級足球迷也心繫正在德國出戰歐國盃的西班牙隊:「我相信對西班牙人是一個好日子。」艾卡華斯的暗示（自己與西班隊奪冠）即惹來場內球迷開玩笑的噓聲，畢竟大部份現場觀眾都是英格蘭的支持者，這位擁有三個大滿貫冠軍的小子帶着傻氣笑着：「我並沒有說西班牙會獲勝，但我說是非常有趣的一天。」

溫網男單決賽將於英國時間周日下午2時舉行，而歐國盃決賽則於6小時後在柏林上演，「作為西班牙人，我當然想是一個完美的周日；我會專注自己，但期望能夠看到歐國盃決賽。」艾卡華斯期望可以跟偶像拿度一樣，於2008年拿度就是贏得溫網的同時，西班牙捧走歐國盃。

不過，艾卡華斯要實現這個夢想要問過爭取追平費達拿8冠軍紀錄的祖高域，這位37歲前「一哥」以直落三盤6比4、7比6(7比2)、6比4淘汰意大利的姆錫迪，生涯第10次躋身溫網決賽，也是他個人第37個大滿貫決賽席位，祖高域贏波後再次把球拍放上肩膊，模仿6歲的愛女扮拉小提琴慶祝。

已擁有24個大滿貫錦標的祖高域對於再遇艾卡華斯時表示:「他是我所見過最偉大的21歲球員之一，無可否認，我們將來會看到他贏得更多大滿貫，但希望不是兩天內，在我退休後就能做到。」祖高域與艾卡華斯相差16歲，他補充:「他已經在溫網決賽以五盤擊敗過我，所以我認為這不會是一場激戰，他是一個非常全面的球員，我會盡力嘗試擊敗他。」