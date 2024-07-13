澳洲女氣袋破2000米世界紀錄　赫爾爭上奧運獎台

27歲的澳洲田徑女將赫爾（Jessica Hull）於本周五（12日）在世界田徑總會鑽石聯賽摩納哥站女子2000米成功刷新世界記錄，以5分19秒70奪金，成為歷代首位2000米賽事突破5分20秒大關的選手，比起前世界紀錄保持者非洲跑手妮揚莎芭（Francine Niyonsaba）在2021年創下的5分21秒56的世界紀錄快了接近兩秒時間，而離澳洲首次誕生世界紀錄保持者至今，已距離100年之久。

賽後難以掩蓋興奮之情的「氣袋」赫爾表示：「我當時只係集中望住配速燈去跑，希望可以超過盞閃燈，當我跑最後一圈嘅時候，聽到所有人都為我歡呼加油。真係好難相信我竟然成為到2000米世界紀錄保持者！」她希望透過這次的新紀錄，證明女生是有跑入5分19秒的能力，期望繼續為女性田徑項目創造歷史。

此外，赫爾周一（8日）在鑽石聯賽巴黎站的女子1500公尺項目跑出史上第5快，今年第3快的3分50秒83成績，同時創下大洋洲及澳洲新紀錄。雖然巴黎奧運不設女子2000米項目，但上個月入選澳洲田徑隊代表的赫爾將會出戰女子1500米項目，她上屆東京奧運以第11名完賽，今年進步神速，勢如破竹，有望衝擊奧運成績拚上頒獎台。

而巴黎奧運田徑比賽項目將由8月1日至8月11日於法蘭西體育場（Stade de France）展開，屆時可一睹「氣袋」赫爾在紫色跑道上的英姿。