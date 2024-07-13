「細恩」拒絕艾納斯肥約 同國米續約至2026

意甲冠軍國際米蘭正式宣布同教練施蒙尼恩沙基續約至2026年夏天，呢位48歲少帥獲得650萬歐元(約5,540萬港元)年薪，成為意甲最高薪主帥。早前沙特阿拉伯豪門艾納斯向「細恩」開出2,000萬歐元(約1.7億港元)年薪，利誘佢加盟，但佢寧願收取「低薪」，都唔去中東掘金。

施蒙尼恩沙基2021年夏天成為國際米蘭主帥後，協助球隊奪得6項錦標，包括1次意甲、2次意大利盃、3次意超盃冠軍，並打入2023年歐聯決賽，可惜不敵曼城。

「細恩」教波成績彪炳，多支沙特豪門出重金力邀佢加盟，有C朗助陣嘅艾納斯開出2,000萬歐元年薪，但係「細恩」不為所動，最終接受國米提供嘅650萬歐元年薪，比原本年薪多150萬歐元，另外，如果國米成功衞冕意甲，佢可以獲得200萬歐元獎金。

施蒙尼恩沙基續約後話：「我非常高興，並感謝球會管理層，感受到好似家人一樣受到重視，我希望為球隊創造一段輝煌歷史。」「細恩」透露滿意今夏增兵進度，因為已簽入佢想要嘅3位球員，包括中場施連斯基、門將祖斯馬天尼斯、前鋒泰尼米。