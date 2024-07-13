美洲盃季軍戰　加拿大「細」抗烏拉圭

美洲國家盃季軍戰，加拿大對烏拉圭。加拿大首次參賽即打入4強，表現令人喜出望外，烏拉圭上場輸畀哥倫比亞，賽後發生不愉快事件，球員無心戀戰，相信加拿大球員戰意較佳，佢哋近6場全開2球或以下，2.5球入球細係最佳選擇。（HOY TV 77台周日早上8時直播）

加拿大4強再戰阿根廷，結果與分組賽戰果相同，再以0比2落敗，不過作為一支首次參賽球隊，有咁好成績已經非常難得，佢哋兩年後將會同美國及墨西哥合辦世盃決賽周，今屆賽事嘅好表現，無疑打下一支強心針，相信今場季軍戰都會有好演出。

加拿大攻力一般，主要靠拚勁同團結爭勝，後防表現尚算唔錯，開賽前同法國拍跳賽和0比0，今屆5場賽事全部開2球或以下，今場面對攻力強勁嘅烏拉圭，將係一大考驗，相信佢哋會做好防守，再搵突擊機會。

烏拉圭喺4強0比1敗於哥倫比亞腳下，無緣決賽，季軍戰對佢哋嚟講意義不大，今場更有古利姆華利拿、尼高拉迪拉告魯斯停賽，朗奴阿拿奧祖受傷缺陣，主帥比爾沙好大機會改派副選落場練兵。加上早前發生嘅球迷毆鬥事件，以達雲紐尼斯為首等多名主力面臨停賽處分，更加無心機比賽，球員抱住踢完收工心態，預計入球唔會多。

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