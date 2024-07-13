中村祐人：櫻花贏前鋒返勝軌

川崎前鋒上周末作客磐田山葉，只能以2:2打成平手，如今距離降班區域只有3分之差，情況相當不妙。

當前鋒於該場比賽末段還領先對手的時候，未能視乎比賽的情況作出即時應對，以及展示出團隊精神，最終被追和2:2，這亦是他們近況低迷的原因之一。

要留意，儘管高井幸大只有19歲，但經已是前鋒後防的主力球員。今仗他們能否於主場贏波，關鍵在於高井幸大能否成功看管櫻花前鋒里奧施亞拉。至於進攻方面，最能夠體現出球隊風格的大島僚太經已傷愈復出，他將會向大家展示出足球的樂趣。

大阪櫻花同樣於上周末和局收場，以1:1作客賽和東京綠茵。

我認為櫻花在該場比賽的可取之處，就是製造了很多入球機會，同時於防守方面的表現也保持穩定。然而，我認為他們於前線方面似乎太過依賴里奧施亞拉爭取入球了。

不過，我仍然相當里奧施亞拉是球隊能否全取3分的關鍵先生。我認為，他入球觸角靈敏，亦能夠於一瞬間擺脫對方守衞，故可說是現時日職的最佳射手。

由於大阪櫻花擁有里奧施亞拉於前場攻堅，再加上川崎前鋒最近經常於比賽末段出現失之交臂的情況，所以我認為大阪櫻花今仗將可以贏波，全取3分而回。