英格蘭決賽陣容曝光　哈利卡尼誓破無冠魔咒

歐國盃決賽周一(15日)凌晨爆發，上屆決賽飲恨嘅英格蘭力爭首度捧盃，賽前最後操練26名球員全部參與，據英國傳媒爆料，領隊修夫基將沿用4強贏荷蘭嘅「勝利11人」。決賽焦點之一係哈利卡尼嘅「無冠魔咒」，呢位前鋒表明願意用盡所有個人紀錄，換取決賽贏西班牙，拎職業生涯第1個冠軍獎盃。

英格蘭周六(13日)完成決賽前最後操練，有輕傷嘅捷比亞、哈利卡尼都順利完成，賽前唯一嘅考慮係左閘會用捷比亞定勞基梳爾，但據《太陽報》、《每日郵報》等媒體報道，修夫基將繼續用捷比亞，其餘位置亦會同4強對荷蘭一樣，唔會更換贏波陣容。

哈利卡尼今屆雖然入3球，但整體表現受到批評，更令球迷憂心係佢嘅「無冠魔咒」。呢位30歲前鋒雖然破盡入球紀錄，但職業生涯1次冠軍都未拎過，效力熱刺期間喺2場英聯盃決賽同1場歐聯決賽落敗，上年加盟德甲11連冠嘅拜仁慕尼黑，聯賽冠軍即告斷纜，當然仲有英格蘭上屆歐國盃決賽嘅敗仗。

哈利卡尼就連「盃仔」德超盃都拎唔到，上年加盟拜仁首仗就喺德超盃吞RB萊比錫3蛋，該仗連中三元嘅就係西班牙中場丹尼爾奧莫，呢位西班牙球星表示：「我喺德甲延續哈利卡尼嘅冠軍荒，我嘅任務仲未完，我梗係想佢嘅冠軍荒再延長，喺決賽連中三元捧盃會係夢想成真。」

對於自己嘅「無冠魔咒」，哈利卡尼賽前表示：「我冇拎過任何冠軍唔係咩秘密，每過1年無冠日子，我就更加有決心去打破宿命，我依家有機會去贏一個最高榮譽冠軍，而且會改寫英格蘭歷史，我願意用盡職業生涯所有成就同紀錄，去換取決賽嘅勝利！」