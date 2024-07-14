蘇亞雷斯做救世主　烏拉圭獲美洲盃季軍

周日(14日)早上美洲國家盃季軍戰，烏拉圭憑37歲老將蘇亞雷斯後備上陣補時入波，逼和加拿大2比2，兩隊需要互射12碼分勝負，烏拉圭4射全中，包括「哨牙蘇」主射入網，以4比3勝出，成為季軍。

烏拉圭上仗4強不敵哥倫比亞後，發生烏拉圭球員同哥倫比亞球迷衝突事件，多達11位烏軍球員遭受南美洲足協調查，包括被指可能面臨全球停賽嘅前鋒達雲紐尼斯、中場賓坦古亞，但佢哋今仗可以上陣，並擔任正選。

開賽僅8分鐘，賓坦古亞入波為烏拉圭先開紀錄，加拿大亦不甘示弱，透過角球攻勢，由伊斯馬爾干尼以半倒掛射入扳平1比1。換邊之後，烏拉圭主帥比爾沙立即作出調動，包括用蘇亞雷斯入替達雲紐尼斯，戰至比賽末段出現戲劇性發展，80分鐘加拿大前鋒約拿芬大衞射入反超前2比1，以為可以贏波，但踢到補時2分鐘，蘇亞雷斯接傳右路傳中，無人看管之下射成2比2。

由於季軍戰不設加時，雙方立即以互射12碼分勝負，加拿大入波功臣伊斯馬爾干尼主射，被門將沙治奧洛捷迪撲出，蘇亞雷斯第4輪主射入網，最後1輪，效力拜仁慕尼黑嘅加拿大翼衞艾方素戴維斯主射中楣彈出，直接將季軍拱手讓畀烏拉圭。

主角蘇亞雷斯當選今場最佳球員，佢今屆擔任後備，扮演「精神領袖」角色，賽前透露球員生涯已近尾聲，季軍戰可能係佢最後1次為國家隊披甲。賽後一眾隊友將蘇亞雷斯拋起慶祝，似係告別儀式，佢今場以「救世主」姿態協助烏拉圭反勝，總算係一個完美結局。