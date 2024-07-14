馬特拉斯：柏林美好回憶誰屬？

舉行決賽的柏林奧運球場對我來說是意義非凡，皆因在很多年前，我就是在這裡為意大利贏得了世盃，所以我很高興看到新一代的球員有同樣的機會創造成就。

在當年的世盃決賽，意大利在決賽前被看低一線，事關當年法國的比賽可觀性很高，實力也很強，而且像今屆的西班牙一樣，他們也是從死亡之組中突圍而出，並且在淘汰賽中艱難擊敗不少強敵，這也是法國在2006年所做的。然而，正如我們在一場過的決賽中證明過的那樣，任何事情都有可能發生。

對我來說，西班牙現在是奪冠較熱門的一方，他們從歐國盃一開始就踢出了最好的足球，也延續了自己的良好風格。他們有很多狀態良好的球員，無論是防守中場還是進攻球員，有像尼高拉斯威廉斯、拉明耶馬和洛迪卡斯簡迪等這樣突出的球員，也有像古古列拿、法比安彭拿和艾華路莫拉達等，可能沒有在球會渡過最佳球季的球員，但在今屆歐國盃上卻發揮得相當出色。

我認為艾華路莫拉達作為國家隊隊長，將會在這場關鍵比賽中入波。儘管他與西班牙國民之間存在一些磨擦，但他是一個優秀的球員及好人，如入球的話，我會為他感到高興。

另一邊廂，英格蘭在踢了多場比賽後才逐漸上力，上仗4強對荷蘭踢出出色一役。儘管他們在進攻上可能不如西班牙般流暢，但他們在今屆比賽中不斷有球員在關鍵時刻當救世主，就像上仗的奧尼屈堅斯，之前的祖迪比寧咸和布卡約沙卡等有扭轉乾坤的表現，這同樣是贏得冠軍所具備的重要元素。

在我的角度看來，西班牙在這場決賽中會被秤先，但畢竟這是一場決賽，一場苦戰在所難免。