兩大定律關照！天助英格蘭捧盃？

歐國盃決賽將於周一(15日)凌晨舉行，西班牙大戰英格蘭，上屆亞軍英格蘭晉級過程險象環生，加上踢法沉悶，因而被睇低一線，不過有兩大定律顯示，有利「三獅兵團」奪冠。

首先，歐國盃史上從未有球隊連續2屆入決賽都輸波，前蘇聯頭2屆歐國盃都入決賽，獲得1冠1亞，前西德曾於1972至80年連續3屆入決賽，取得2冠1亞，其後「日耳曼兵團」打入1992及96年決賽，亦有1冠1亞，至於今屆決賽份子西班牙更加連續於2008及12年捧盃。

英格蘭上屆決賽互射12碼不敵意大利，屈居亞軍，根據上述定律，今屆應該可以捧盃。

另一條定律係由1992年開始，歐聯冠軍球隊所屬國家，都未能奪得同年歐國盃錦標，1992年歐聯冠軍係西班牙勁旅巴塞隆拿，同年歐國盃盟主係丹麥，1996年歐聯冠軍係意大利班霸祖雲達斯，歐國盃冠軍係德國。

2000年歐聯冠軍係西班牙豪門皇馬，歐國盃冠軍係法國，2004年歐聯冠軍係葡萄牙球隊波圖，但希臘爆冷擊敗東道主葡萄牙，奪得歐國盃冠軍，都咪話唔邪。

至於2008及12年歐聯冠軍分別係英超球隊曼聯、車路士，呢2屆歐國盃都由西班牙奪得，2016年歐聯冠軍係皇馬，歐國盃冠軍係葡萄牙。

上屆歐國盃原定2020年舉行，因為疫情延期1年開波，由意大利奪冠，但無論2020年歐聯冠軍拜仁慕尼黑，或者2021年冠軍車路士，都唔係意大利球隊。

對上一次同年歐聯及歐國盃冠軍屬同一國家已經係1988年，當年荷蘭捧歐國盃，荷甲球隊燕豪芬贏歐聯冠軍。根據「雙歐不共存」定律，皇馬捧咗今年歐聯冠軍，可能注定西班牙無法贏歐國盃錦標，意味英格蘭成為最後贏家。